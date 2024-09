Niubó aposta per acompanyar els 15.000 alumnes sense plaça a FP i que cap "es quedi penjat"

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha apostat per acompanyar els gairebé 15.000 alumnes catalans que s'han quedat fora del procés de l'FP per no complir els requisits, i que formaven part dels 31.404 sense plaça assignada a finals d'agost, i ha insistit que "cap alumne es quedi penjat".

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest divendres, en les quals ha posat l'èmfasi en que una de les prioritats de la Conselleria serà reforçar el sistema públic d'FP: "No ens pot tornar a passar que 31.000 persones es quedin fora d'aquesta oferta pública".

En aquest sentit, ha considerat que s'ha d'agilitzar el procés de preinscripció, ja que és "molt llarg", i creu que abans d'acabar el mes de juliol cada estudiant ha de poder saber quina plaça té d'FP.

De les 31.000 persones que no tenien plaça entre les deu primeres opcions, hi ha 16.914 persones la sol·licitud de les quals s'ha validat i poden optar a una de les 19.514 vacants d'FP que hi ha disponibles en aquests moments.

Niubó ha defensat l'acompanyament a aquests 16.914 alumnes "a través d'unitats d'orientació i d'informació des dels Serveis Territorials, i també des dels instituts, perquè puguin optar a una família formativa i, sobretot, poder garantir aquesta continuïtat formativa".