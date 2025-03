Niubó anuncia que Educació farà proves per detectar les necessitats educatives de l'alumnat

Presentarà la concreció dels currículums de matemàtiques i llengües en aquesta primera quinzena de març

BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat que el departament farà diferents proves per detectar les necessitats educatives de l'alumnat dels centres educatius catalans.

Ho ha dit aquest dilluns durant la seva compareixença en la Comissió d'Educació i FP del Parlament, en la qual ha assegurat que aquestes deteccions "són clau per identificar de manera primerenca les necessitats específiques de l'alumnat i atendre la seva diversitat".

Ha explicat que per detectar els problemes relacionats amb el llenguatge, i en col·laboració amb el Col·legi de Logopedes, editaran guies de recomanacions en l'atenció per a les escoles d'educació infantil.

En aquest sentit, entre el final del segon cicle d'educació infantil i 1r de primària es farà una prova per detectar problemes relacionats amb el llenguatge i, d'altra banda, es farà una prova per detectar la dislèxia en tots els alumnes de 3r de primària, ja que "pot incidir" en l'adquisició de la competència lectora.

A aquestes dues proves s'hi afegirà una global de detecció de trastorns per als alumnes de 5è de primària i 2n de l'ESO, amb l'objectiu de "detectar aquell alumne amb alguna necessitat específica que hagi arribat al centre en el procés de matrícula viva i que, per tant, no hagi estat en aquest seguiment".

PILOT A 4 MUNICIPIS

Niubó, que ha insistit que el Govern vol "garantir al màxim la inclusió i l'èxit de l'alumnat amb trastorns de neurodesenvolupament i aprenentatge" en el sistema educatiu, ha indicat que el departament està elaborant un mapa dels processos d'atenció a aquest tipus d'alumnes a 4 municipis.

Aquestes localitats --Manresa, Sabadell, Vic i Cornellà (Barcelona), serviran com a mostra i prova pilot de tot el sistema: "De la informació que obtinguem n'extraurem un conjunt de millores que estendrem i escalarem per aconseguir un sistema educatiu més inclusiu".

Per ella, s'ha de redefinir i "equiparar els criteris" dels equips d'atenció psicosocial (EAPS) dels diferents serveis territorials.

D'altra banda, la consellera ha defensat mantenir les escoles i instituts públics i ha insistit que "no es tanca cap escola pública a tot Catalunya, tot i que hi hagi més de 30.000 alumnes menys el curs vinent".

CURRÍCULUMS

Niubó ha recordat l'acord amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per implementar un pla d'acció amb les recomanacions que faci aquest organisme, i que tindrà 4 fases, fins al 2028.

La consellera també ha avançat que les concreció dels currículums de matemàtiques i de llengües a primària i l'ESO "són a punt de publicar-se", i assenyala que és important perquè aclareixen quins són els aprenentatges que s'han d'assolir en cada nivell de cada etapa educativa.

Aquestes concrecions es presentaran a les direccions dels centres durant aquesta primera quinzena de març i Niubó insisteix que "ajudaran els professors a orientar les diferents matèries i activitats, donaran tranquil·litat a les famílies" i és una demanda que va fer el Grup d'Impuls de Millora Educativa.

La Conselleria preveu començar la concreció curricular de diversos àmbits: a primària, seran l'Artístic, Coneixement del Medi Natural i Social i Llengües Estrangeres; i a l'ESO serà Ciències Naturals (Física i Química, Biologia i Geologia), Ciències Socials, Llengües Estrangeres i Tecnologia, entre d'altres.