Niubó agraeix als sindicats el "to constructiu" en la reunió de la taula d'Educació

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha agraït el "to constructiu" dels sindicats en la reunió de la taula sectorial d'Educació celebrada aquest dijous per abordar la situació del conflicte educatiu.
En una anotació a X recollida per Europa Press, ha assegurat: "Agraeixo a les organitzacions sindicals el to constructiu de la reunió mantinguda per acordar un marc de diàleg que ens permeti avançar i superar la situació actual".
Ha assegurat que continuaran treballant la setmana vinent --està prevista una reunió dimarts--, "als marges de l'acord signat, per donar resposta a les necessitats i reptes de l'educació, i de la comunitat educativa".