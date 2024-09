Niubó afirma que treballarà per la millora educativa i per "recuperar la confiança dels docents"

Impulsarà l'equitat en el sistema educatiu i mirarà de reduir la segregació

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat que en la seva etapa al capdavant del departament se centrarà en la millora educativa i dels resultats dels alumnes catalans a més de "recuperar la confiança dels docents".

Ho ha dit aquest divendres durant la roda de premsa de presentació dels detalls del nou curs escolar 2024-2025, en la qual ha afirmat que aquestes setmanes tot l'equip de la Conselleria ha estat "molt centrat per garantir el millor inici de curs possible" i ha agraït la feina al Govern anterior.

Entre les línies prioritàries de la seva conselleria, ha destacat la necessitat de reforçar els aprenentatges per millorar els resultats dels estudiants, després dels baixos resultats de l'últim informe PISA que van marcar el final de l'etapa de l'exconsellera Anna Simó.

També ha defensat que cal "reforçar" la situació dels docents i recuperar la seva confiança, a més de "l'orgull i prestigi del sector educatiu", i ha recordat que el sistema educatiu ja compta amb 18.295 docents estabilitzats per les oposicions ordinàries i les extraordinàries.

A més a més, ha recordat que aquesta setmana s'ha reunit amb direccions dels centres educatius, sindicats i famílies i que ha estat una tanda de trobades cordial amb la "mà estesa per trobar consensos i treballar plegats en les pròximes setmanes i mesos", i que la setmana vinent es continuarà reunint amb agents del sector educatiu.

PRIORITATS

Entre les matèries prioritàries per a la consellera hi ha impulsar l'equitat del sistema educatiu ja que "la millora educativa sense equitat no té cap sentit", i ha defensat que la lluita contra la segregació escolar és una altra de les prioritats del departament.

"La millora, l'equitat i la inclusió van en el mateix paquet", i com a exemple ha explicat que s'implantarà un altre any més la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional (Cocobe), amb un a cada centre (3.400 referents), i que es formarà els nous docents que assumeixin la coordinació aquest curs.

Sobre l'Agència d'Avaluació i Prospectiva del Sistema Educatiu, que és una evolució del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya aprovada per l'anterior Govern, Niubó ha assegurat que "un dels principals encàrrecs que té la secretaria de Millora Educativa és la posada en marxa" d'aquest organisme.

El desenvolupament d'aquesta agència va quedar en suspens amb la convocatòria de les eleccions catalanes del passat 12 de maig, i el compromís de Niubó és engegar-la, ja que diu que va de bracet amb l'objectiu de "reforçar els aprenentatges i l'èxit educatiu" a Catalunya.

CATALÀ

Sobre el català a l'escola, ha defensat la llei aprovada al Parlament que reafirma el català com a llengua vehicular a les aules, la qual recorda que va tenir "un gran consens" --ja que va ser promoguda pel PSC-Units, ERC, Junts i els Comuns-- i que creu que protegeix la vehicularitat del català en l'educació.

Niubó ha reiterat la necessitat de "protegir" el català en el sistema educatiu i garantir el ple domini de la llengua catalana i de l'aranès --en el cas de la Vall d'Aran (Lleida)--, oral i escrit, per part de tots els estudiants al final de l'etapa obligatòria.

Preguntada per l'avançament del calendari escolar, ha insistit a mantenir la planificació prevista fins ara i començar abans de la Diada de Catalunya --11 de setembre--, i considera que la importància "no és tant el calendari d'inici sinó com s'hi arriba" perquè hi hagi un bon inici de les classes.