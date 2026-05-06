Niubó diu que més centres del pla pilot amb els Mossos han demanat no participar-hi

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat aquest dimecres que més centres educatius que en un principi es van adherir a la prova pilot per incorporar un agent dels Mossos d'Esquadra han demanat no participar-hi.
"Encara no la meitat, però sí uns quants més", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press en preguntar-li si la meitat dels centres s'havien donat de baixa del projecte i ha atribuït a la tensió mediàtica el rebuig d'aquests centres.
Dijous passat la Conselleria va rebre la petició de 2 centres educatius, un de Tàrrega (Lleida) i un altre de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de no participar en la prova pilot encara que es va adherir un de nou.