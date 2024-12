Niubó afirma que Literatura serà una matèria de modalitat de 2n de batxillerat: "És una línia vermella"

Diu que no és una rectificació perquè "no hi ha hagut modificació"

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat que es garantirà que Literatura Catalana i Literatura Castellana continuïn sent assignatures de modalitat a 2n del batxillerat de ciències socials i humanitats perquè "és una línia vermella" del Govern.

Ho ha dit en una atenció als mitjans aquest dimarts, abans del Consell Executiu, després que dilluns s'informés que es preveien una sèrie de canvis en el currículum del batxillerat català, entre els quals hi havia passar Literatura Catalana i Castellana d'assignatura de modalitat a 2n de batxillerat a ser optativa de 1r.

Niubó ha negat que s'hagi rectificat el criteri perquè "no hi ha hagut cap modificació normativa", i assegura que el que ha circulat és un document de treball viu, diu textualment, que encara no ha arribat a concretar tots els itineraris.

"No és rectificar, és informar que quan portem la modificació de currículums de batxillerat es farà respectant aquesta línia vermella de Literatura Catalana i Castellana, atenent la singularitat lingüística i cultural de Catalunya", ha destacat.

ALTRES MODIFICACIONS

Sobre la resta de modificacions, ha assegurat que Catalunya no eliminarà el Treball de Recerca (TR) i sobre les matèries que s'unifiquen del batxillerat científic i tecnològic, com Física i Química o Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, ha dit que s'estan "estudiant itineraris a batxillerat per no perdre qualitat" d'aprenentatge.

A més, ha assegurat que treballen amb les direccions dels centres educatius i amb Inspecció Educativa per "poder arribar a una proposta consensuada que tingui el mínim impacte en el sistema educatiu", preservant les hores d'aprenentatge i amb menys impacte per a la plantilla.

EVITAR PERJUDICIS A L'ALUMNAT

Ha assegurat que estan en converses amb el Ministeri d'Educació i que veuen una "molt bona receptivitat per entendre i respectar, atenent la singularitat cultural i lingüística de Catalunya".

També ha insistit que la Conselleria vol evitar possibles "perjudicis per a l'alumnat", quant a que tinguin problemes de mobilitat per estudiar perquè no poden homologar el títol que han obtingut en una altra comunitat autònoma.