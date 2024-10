Niubó afirma que el Govern treballarà per garantir la gratuïtat de P-1 el curs vinent

S'obre a parlar amb els Comuns de si la sisena hora reforça els aprenentatges

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat aquest dijous que el Govern treballarà per garantir la gratuïtat de P-1 de cara al curs vinent i condiciona aquesta decisió al fet que hi hagi pressupostos de la Generalitat el 2025.

Ho ha dit en una entrevista d''Els Matins' de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha dit que "voldrien poder" garantir la gratuïtat de P-1 de cara al curs vinent i creu que paral·lelament s'ha de treballar per crear més places públiques d'escola bressol.

Creu que "si no hi ha millora pressupostària difícilment es podrà assolir aquest objectiu" i ha assegurat que treballaran per avançar en la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, com fixava l'acord d'investidura.

FP

Niubó ha valorat amb un notable l'inici del curs escolar 2024-2025 però diu que no es pot fer la mateixa valoració amb la formació professional (FP), i insisteix que el curs vinent es garantirà que els alumnes sàpiguen al juliol si tenen plaça.

La consellera ha assenyalat que, si hi ha pressupostos de la Generalitat el 2025, treballaran per reforçar les places públiques d'FP i creu que la qüestió no és tant crear places noves sinó potenciar l'orientació i ajustar l'oferta formativa.

SISENA HORA

Preguntada per la sisena hora, diu que s'han de prendre decisions consensuades amb la comunitat educativa i, en aquest sentit, afegeix que està a favor de millorar l'equiparació progressiva del servei d'educació de Catalunya: "Crec en la sisena hora, però crec més en la concertació social".

A més a més, ha dit que vol parlar amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, per fixar "un marc de consens" i veure si la sisena hora és la millor mesura per reforçar els aprenentatges i l'atenció a l'alumnat amb més dificultats, i per avançar en l'equiparació entre la pública i la concertada.

Ha assegurat que per al pressupost del 2025 ja es preveu un increment dels recursos i Niubó ha considerat "clau" augmentar la quantitat de veladores i de personal de suport a nivell educatiu.

La consellera ha indicat que durant la segona quinzena d'octubre els centres educatius disposaran del nou model d'examen de selectivitat per saber com seran les proves del 2025.