Niubó afirma que Educació comparteix les demandes docents i té "voluntat de diàleg"

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat que el departament comparteix les demandes dels docents catalans, que estan en vaga aquest dimecres, i que manté la "voluntat de diàleg" amb els sindicats per arribar a un acord.
En un missatge a X, recollit per Europa Press, ha afirmat que la vaga docent d'aquest dimecres és un "clam de reconeixement d'una professió que requereix tot el suport del Govern", amb recursos per atendre adequadament la diversitat, millores laborals dels docents i personal d'atenció educativa (PAE), consolidació de la reducció de ràtios o la simplificació de la gestió burocràtica.
"Des d'Educació entenem i compartim les demandes per enfortir el sistema educatiu i mantenim la voluntat de diàleg amb els sindicats per poder arribar a un acord social que ens permeti contribuir a la millora educativa del nostre país", afegeix la consellera, que recentment va ser intervinguda quirúrgicament i està en fase de recuperació.