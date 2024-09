Niubó afirma que el curs 2024-2025 comença amb normalitat i que les incidències són "mínimes"

Defensa la col·laboració educativa amb l'OCDE per la seva "perspectiva internacional"



BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat que el curs escolar 2024-2025 ha començat dins de la normalitat i que les incidències han estat "mínimes" durant la jornada d'aquest dilluns.

Ho ha dit en roda de premsa aquest dilluns a la tarda per valorar l'inici del curs escolar 2024-2025 a Catalunya, en la qual ha explicat que durant tot el dia el departament ha estat en contacte amb els serveis territorials d'Educació en tota Catalunya.

"Ens felicitem perquè la jornada d'inici del curs ha transcorregut amb normalitat, malgrat casos molt puntuals. És una gran alegria", ha apuntat, ja que afirma que era un dels objectius que s'havia marcat el nou Govern.

Respecte a l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre un acord de col·laboració amb l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) en matèria educativa, ha assenyalat que aquest dimarts s'autoritzarà l'inici de les primeres converses per a la col·laboració amb aquest organisme.

"Compta amb perspectiva internacional de bones pràctiques i experiències. A Catalunya tenim experiències excel·lents, però no volem prescindir de l'experiència que té l'OCDE, que disposa de dades a nivell macro molt importants i pràctiques que han funcionat en altres països", ha destacat.

MILLORA EDUCATIVA

Ha assegurat que la "prioritat en aquest mandat" és la millora educativa i creu que l'OCDE pot ajudar Catalunya a identificar les mesures per impulsar els resultats en educació, i garanteix que ho faran juntament amb tota la comunitat educativa.

"Hem percebut un descens de resultats des de 2015 de manera ininterrompuda. És un repte. El nostre sistema educatiu és bo, però necessita treballar més", ha afegit.

Preguntada per l'Institut Júlia Minguell de Badalona (Barcelona), que el divendres de la setmana passada va exposar que no podia començar el curs per falta de recursos docents, Niubó ha dit que el centre ha pogut iniciar el curs aquest dilluns i que "s'estan buscant solucions i els ajustos que calia fer".

MÒBILS

Sobre la novetat d'aquest nou curs de prohibir els mòbils en Infantil i Primària i restringir el seu ús en l'ESO, ha considerat que serà "una eina més per ajudar als equips directius i claustres a enfrontar aquest repte com a societat", en referència a limitar l'ús de les pantalles entre els nens i joves.

Preguntada per quants centres educatius ho han prohibit completament, ha dit que encara no disposen d'aquestes dades, però que la "normativa és clara" i que en l'ESO el seu ús està restringit i que es permet per a finalitats educatives i quan els professors ho vegin útil per a l'aprenentatge.