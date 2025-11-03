La Nit de Santa Llúcia es transforma en la Nit de les Lletres Catalanes, impulsada per Òmnium i l'IEC

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Nit de Santa Llúcia, que tradicionalment se celebrava al desembre i compleix 75 anys aquest 2025, es convertirà en la Nit de les Lletres Catalanes, una gala literària que se celebrarà el dissabte 14 de març al Saló Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) impulsada per Òmnium i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i que concedirà 12 guardons.
Ho han anunciat aquest dilluns en una roda de premsa, davant una nodrida presència del sector editorial, el president d'Òmnium, Xavier Antich, i la de l'IEC, Teresa Cabré, que volen que aquesta Nit de les Lletres Catalanes sigui la "cita cultural de referència de les lletres catalanes".
La Nit de les Lletres Catalanes continuarà lliurant guardons que ja es concedien en la Nit de Santa Llúcia a obra inèdita com el Premi Sant Jordi de novel·la, editat per Univers, que en aquesta edició del 75è aniversari augmenta la dotació fins als 75.000 euros i passa a ser el més ben dotat de les lletres catalanes.
També es continuaran atorgant el Carles Riba de poesia, convocat per Proa i una dotació de 5.000 euros; el Mercè Rodoreda de contes, editat per Empúries amb una dotació de 6.000 euros; el Folch i Torres de novel·la infantil, convocat per La Galera i una dotació de 4.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, convocat i editat per Elastic Books i dotat amb 6.000 euros; el premi internacional Joan B.Cendrós i el Muriel Casals de comunicació.
NOVES INCORPORACIONS
S'incorporaran a aquesta gala el lliurament del Premi Òmnium de novel·la a obra publicada, dotat amb 25.000 euros, i el Montserrat Franquesa de traducció, convocat pel PEN Català i dotat amb 4.000 euros.
També ho farà el nou Premi Vinyeta Ficomic de còmic en català publicat, convocat per Ficomic i amb 2.000 euros de dotació, i el nou Lo Somni de narrativa per a autors novells, convocat per La Magrana i una dotació de 10.000 euros.
Es concedirà l'Àngel Guimerà de literatura dramàtica a obra inèdita --hereu de la trajectòria del Frederic Roda--, convocat per la Diputació de Barcelona i l'Agrupació Dramàtica Barcelona, amb un premi de 15.000 euros i serà el més ben dotat en aquest gènere a l'Estat.
"ESDEVENIMENT DE PAÍS"
Antich ha assegurat que la Nit de les Lletres Catalanes dona continuïtat a la Nit de Santa Llúcia amb una gran aliança que implica la cadena del llibre en català en aquest canvi d'escala convertint-se en un "gran esdeveniment de país" icònic i que no ho podien fer sols, sinó que necessitaven el suport d'altres entitats.
El president d'Òmnium ha assegurat que la literatura catalana és "una de les més potents" d'Europa i que amb aquesta nova Nit de les Lletres Catalanes vol que brillin amb tota la potència i es guanyi lectors en una gala que es retransmetrà per 3Cat.
OMPLIR "UN BUIT"
La presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, ha assegurat que aquesta Nit de les Lletres Catalanes omple "un buit" a l'hora de celebrar les lletres catalanes, amb la qual ha dit que es cobreix un nínxol d'oportunitat amb una gala que serà col·laborativa.
Cabré ha subratllat que serà una gala que permetrà donar "molta més projecció" a les lletres catalanes.
La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha celebrat l'impuls i la projecció que atorgarà a les lletres catalanes aquesta gala, i el director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Eduard Escoffet, ha destacat el "moment dolç" de la literatura catalana i el repte d'ampliar públics.