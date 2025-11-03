La Nit de Santa Llúcia es transforma en la Nit de les Lletres Catalanes, impulsada per Òmnium i l'IEC

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Nit de Santa Llúcia, que tradicionalment se celebrava al desembre i compleix 75 anys aquest 2025, es convertirà en la Nit de les Lletres Catalanes, una gala literària que se celebrarà el 14 de març al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) impulsada per Òmnium i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
Ho han anunciat aquest dilluns en una roda de premsa el president d'Òmnium, Xavier Antich, i la de l'IEC, Teresa Cabré, que volen que aquesta Nit de les Lletres Catalanes esdevingui la "cita cultural de referència de les lletres catalanes" en la qual es mantindrà el lliurament de guardons com el Sant Jordi de novel·la, el Carles Riba de poesia o el Mercè Rodoreda de relats.
Antich ha assegurat que la Nit de les Lletres Catalanes dona continuïtat a la Nit de Santa Llúcia amb una gran aliança que implica la cadena del llibre en català en aquest canvi d'escala passant a ser un "gran esdeveniment de país".