La nit de Sant Joan deixa 18 casos greus per cremades i 92 lesions oculars a Catalunya

Els serveis sanitaris atenen un total de 486 persones



BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Els serveis sanitaris han assistit 18 casos greus per cremades produïdes per fogueres o petards durant la nit de Sant Joan a Catalunya, a més de 92 lesions oculars, 20 ferits per pèrdua de substància sense amputació i 146 de ferits lleus.

En total, els serveis sanitaris han assistit 486 persones a hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) a tota Catalunya, una xifra que es manté estable a la de l'any passat amb un lleuger augment de l'1,9%, segons ha informat la Generalitat aquest dilluns en un comunicat.

La majoria de persones ateses han estat per cremades, lesions i afectacions oculars produïdes a causa de les fogueres i els petards.

Del total de les persones ateses, 146 han estat menors d'edat, 340 són majors d'edat, i sis persones han requerit ingrés hospitalari.

061 SALUT RESPON

El telèfon 061 de Salut Respon ha rebut 2.981 trucades des de les 20 hores d'aquest diumenge i les 7 hores de dilluns, causades per 2.334 incidències diferents, de les quals 154 estan relacionades amb la nit de Sant Joan.

De les trucades de Salut Respon, 1.146 trucades s'han resolt telefònicament i 1.188 han requerit l'activació d'un metge a domicili o una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM).

Durant la nit, el SEM ha atès 76 persones per patologies relacionades amb la revetlla de Sant Joan: 37 per intoxicacions, 13 per agressions, 26 per accidents de trànsit, una per cremades, i dues per ofegaments.