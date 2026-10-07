La Nit de les Lletres Catalanes se celebrarà el 20 de febrer al MNAC

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La Nit de les Lletres Catalanes, impulsada per Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), se celebrarà el dissabte 20 de febrer del 2027 novament a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
La gala combinarà el lliurament de premis literaris amb diverses actuacions artístiques del món de la música, el teatre i la dansa en una trobada del sector cultural català, informen aquest dimecres Òmnium i l'IEC en un comunicat.
Durant la Nit de les Lletres Catalanes es lliuraran el Premi Sant Jordi de novel·la, l'Òmnium a la millor novel·la, el Mercè Rodoreda de contes, el Carles Riba de poesia, l'Àngel Guimerà de literatura dramàtica i el Lo Somni.
També es lliuraran el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, el Josep M.Folch i Torres de novel·la infantil, el PEN Català Montserrat Franquesa de traducció, el Vinyeta Ficomic, l'Internacional Joan B.Cendrós i el Muriel Casals de comunicació.
Com a novetat d'aquesta edició, s'incorporaran el Premi de Pensament que atorga l'IEC i el Premi Ramon Llull de traducció literària.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha destacat la incorporació de dos premis més a la Nit de les Lletres Catalanes i el salt d'escala que va fer l'any passat, i la presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, ha subratllat que permet "posar la literatura catalana al centre i fer-ne visible la diversitat i vitalitat".