La Nit dels Museus reuneix 125.000 visitants a Barcelona i la seva àrea metropolitana

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 125.000 persones van visitar aquest dissabte a la nit els 94 equipaments de Barcelona i la seva àrea metropolitana que van obrir les seves portes de forma gratuïta entre les 19 i les 01 hores per la Nit dels Museus, informa un comunicat de la Diputació de Barcelona.
Aquest any ha sumat nous espais com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila i La Florida 6.0, ha mostrat les renovacions del Castell de Montjuïc, la Casa de l'Aigua i Fabra i Coats, i ha inclòs l'obertura del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes pel seu 700 aniversari.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) és el que ha rebut més visitants, amb 17.028; seguit pel Museu d'Història de Barcelona amb 12.914; el Museu de L'Hospitalet amb 6.243; el Museu de Badalona amb 5.985; el Macba amb 5.386; Cosmocaixa amb 5.165; el CCCB amb 4.124; es Castell de Montjuïc amb 3.842; el Disseny Hub amb 3.416 i el Museu Picasso amb 3.151.