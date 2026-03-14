La Nit dels Lletres Catalanes s'estrena aquest dissabte en el MNAC amb el lliurament de 12 premis

David Zorrakino - Europa Press
Illa, Rull i Collboni preveuen l'assistència a la gala literària
BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -
La Nit dels Lletres Catalanes, que pren el relleu de la Nit de Santa Llúcia en el seu 75 aniversari, s'estrena aquest dissabte com a gala literària a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), impulsada per Òmnium i l' Institut d'Estudis Catalans (IEC) i que lliurarà 12 premis.
La voluntat és que aquesta gala literària es converteixi en la "cita cultural de referència de les lletres catalanes", de la mateixa manera que ho son els Premis Gaudí per al cinema, segons van explicar les entitats promotors en l'anunci de la iniciativa.
La posada de llarg de la Nit dels Lletres catalans preveu l'assistència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
També es preveu l'assistència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i una àmplia representació política i cultural.
PREMIS
La Nit dels Lletres Catalans mantindrà guardons que ja es lliuraven en la Nit de la Santa Llúcia a obra inèdita com el Premi Sant Jordi de novel·la, editat per Univers, que en aquesta edició del 75 aniversari augmenta la seva dotació als 75.000 euros i es converteix en el millor dotat de les lletres catalanes.
També es continuaran atorgant el Carles Riba de poesia, convocat per Proa i una dotació de 5.000 euros; el Mercè Rodoreda de contes, editat per Empúries amb una dotació de 6.000 euros; el Folch i Torres de novel·la infantil, convocat per La Galera i una dotació de 4.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, convocat i editat per Elastic Books i dotat amb 6.000 euros; el premi internacional Joan B.Cendrós i el Muriel Casals de comunicació.
S'incorporaran a aquesta gala el lliurament del Premi Òmnium de novel·la a obra publicada, dotat amb 25.000 euros, i el Montserrat Franquesa de traducció, convocat pel PEN Català i dotat amb 4.000 euros.
També ho farà el nou Premi Vinyeta Ficomic de còmic en català publicat, convocat per Ficomic i amb 2.000 euros de dotació, i el nou Ho Somni de narrativa per a autors novells, convocat per La Magrana i una dotació de 10.000 euros.
Es lliurarà l'Àngel Guimerà de literatura dramàtica a obra inèdita --hereu de la trajectòria del Frederic Roda--, convocat per la Diputació de Barcelona i l'Agrupació Dramàtica Barcelona, amb un premi de 15.000 euros.
GUARDONS ANUNCIATS
De la dotzena de premis que es lliuraran aquest dissabte en La Nit dels Lletres Catalans, dos d'ells ja es coneix guanyador: el premi internacional Joan B.Cendrós i el Muriel Casals de comunicació.
El Premi de Comunicació Muriel Casals ha recaigut 'ex aequo' en els podcasts de divulgació literària 'La contracoberta', presentat per Clàudia Rius i impulsat per l'Editorial Barcino, i 'Club Tàndem', el club de lectura mensual que condueixen les comunicadores Marina Porras i Juliana Canet.
Per la seva banda, l'historiador i catedràtic Paul Freedman rebrà el 39 Premi Internacional Joan B. Cendrós per la seva "dilatada trajectòria dedicada a l'estudi del passat medieval de Catalunya i la seva projecció internacional".