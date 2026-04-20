Niña Pastori actuarà en el Festival Sons del Món de Roses (Girona) el 6 d'agost

GIRONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Niña Pastori actuarà en el Festival Sons del Món, a la ciutadella de Roses (Girona), el pròxim 6 d'agost, dins la gira de presentació del seu nou disc 'Color faina'.
La cantant presentarà les cançons del seu nou treball i també "els èxits que l'han donat a conèixer-se internacionalment", informa l'organització del festival en un comunicat aquest dilluns.
Aquesta confirmació s'afegeix a les actuacions anunciades de Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana, Sergio Dalma, God Save The Queen, Fangoria, Nancys Rubias, i dues nits de concerts amb bandes com Gossos, Lax'n'Busto, Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.