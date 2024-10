Nick Frost, premi Màquina del Temps a Sitges: "Em sento més còmode en les comèdies de terror"

Presenta 'Get away' i 'Timestalker' a la programació del festival

SITGES (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

L'actor i guionista britànic Nick Frost, popular per pel·lícules com 'Zombies party' i 'Arma fatal' i que rep aquest dissabte un dels premis Màquina del Temps del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ha assegurat en roda de premsa: "Em sento més còmode en les comèdies de terror".

Frost ha afirmat que, independentment del gènere de la pel·lícula, el més important és "estar preparat i que es pugui fer les escenes perquè tots tinguin una experiència positiva" en la pel·lícula treballada.

"De vegades és més fàcil quan és una petita comèdia de terror, 'indie', de baix pressupost, que quan és una producció enorme de milions de dòlars", ha afegit.

Preguntat per la possibilitat d'una altra pel·lícula junt amb l'actor Simon Pegg i el director Edgar Wright després de la 'trilogia del cornetto' -'Zombies party', 'Arma fatal' i 'Bienvenidos al fin del mundo'--, ha assegurat que és un tema del qual parlen, però que és necessari trobar una història adequada perquè genera "moltes expectatives".

Frost ha subratllat que perquè hi hagi una nova pel·lícula la història ha de ser bona i estar al nivell de les anteriors i ha ressaltat que té una relació estreta amb ells: "És necessària una cosa que sigui sincera i que a la gent li importi".

'GET AWAY'

Frost protagonitza i escriu 'Get away', del director Steffen Haars que participa en la secció oficial de Sitges, i apareix en 'Timestalker', de la realitzadora Alice Lowe, que ho fa en la secció Noves Visions.

En 'Get away', una família descobreix que l'illa a la qual han anat a passar les seves vacances està habitada per un assassí en sèrie, en una nova comèdia negra protagonitzada per Frost repleta de violència i girs de guió.

Frost ha explicat que durant el procés d'escriptura és molt meticulós, cada dia escriu unes 10 fulles encara que "la majoria siguin dolentes", i quan sorgeix l'oportunitat d'un guió ha après a apreciar la col·laboració perquè fa que la pel·lícula acabi sent millor.

El director Steffen Haars ha explicat que, malgrat estar ambientada a Suècia, s'ha rodat en una illa de Finlàndia i que, malgrat no tenir unes referències clares, estaria més prop de pel·lícules com 'La resplendor' de Stanley Kubrick que del 'horror folk' i films com 'The wicker man'.

Es tracta de la segona col·laboració entre Frost i Haars després de 'Krazy House': "Fer-la primer va ser una oportunitat per veure que ens encantava el que feia l'altre", ha afegit l'actor britànic.