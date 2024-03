LAST TOUR

BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

Nick Cave & The Bad Seeds actuaran a Barcelona i Madrid a l'octubre en una gira europea per presentar el seu nou àlbum d'estudi, 'Wild God', que es publicarà a l'agost, ha informat aquest divendres la promotora Last Tour en un comunicat.

La banda actuarà el 24 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona i el 25 d'octubre al Wizink Center de Madrid, i les entrades es posaran a la venda el 22 de març.

La gira europea 'The Wild God Tour' començarà el 24 de setembre a Oberhausen (Alemanya) i finalitzarà el 17 de novembre a París, i suposa el retorn de Nick Cave a Espanya després de la seva actuació en el Primavera Sound de Barcelona del 2022.