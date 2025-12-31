Nézet-Séguin dirigeix demà el Concert d'Any Nou a Viena i estrena 2 obres de dones

Europa Press/Contacto/Ron Adar - Arxiu
MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -
El canadenc Yannick Nézet-Séguin dirigirà per primera vegada aquest dijous 1 de gener el Concert d'Any Nou de la Filharmònica de Viena, com ja va anunciar l'orquestra a principis d'any.
Els canals i emissores de RTVE (La 1 HD, RTVE Play, TVE Internacional Europa, RNE, Ràdio Clàssica) el retransmetran partir de les 11 i el comentarista tornarà a ser Martín Llade.
La col·laboració artística entre Nézet-Séguin i la Filharmònica va començar en la 'Setmana Mozart de Salzburg' l'any 2010. Des d'aleshores, ha dirigit regularment l'orquestra en diversos concerts a Viena i Salzburg, a més de gires.
El president de la Filharmònica, Daniel Froschauer, va dir al començament d'any que "com a director musical de l'Òpera Metropolitana de Nova York, així com director principal d'importants conjunts internacionals com l'Orquestra de Filadèlfia, Nézet-Séguin representa els gèneres que, en conjunt, conformen el llenguatge musical de la Filharmònica de Viena".
"En triar Yannick Nézet-Séguin, busquem complir el nostre objectiu de col·laborar més amb la generació més jove de directors", va afegir.
CINC ESTRENES, DUES DE COMPOSITORES
El Concert, que se celebra cada matí del dia 1 de gener des de l'any 1941, compleix la seva edició 86 en la seva tradicional ubicació, la Gran Sala Daurada del Musikverein de Viena, adornada amb les flors fresques dels jardins de la ciutat, segons recorda RTVE. La Filharmònica ha avançat que el 2026 s'inclouran cinc estrenes de peces mai representades en aquest recital, entre elles obres de dues compositores.
Des de l'any 1959, el Concert és una producció de la televisió austríaca ORF, en coproducció amb la Unió Europea de Ràdio-Televisió (UER-EBU-Eurovisió), que la retransmet a més de 150 països de tot el món, amb una audiència de més 50 milions d'espectadors a través de la televisió i el 'temps real'.
En concret, el concert de dijous 1 de gener de 2026 començarà amb l'obertura de l'opereta 'Indigo i els quaranta lladres', per després escoltar, "per primera vegada en aquest esdeveniment", el vals 'Contes del Danubi' de Carl Michael Ziehrer, la polka 'Brausteufelchen', d'Eduard Strauss, i el 'Malapou-Galoppe', de Joseph Lanner.
Quant a les dues obres de compositores, en la segona part del concert s'interpretarà la polka 'Cançons de Sirenes', de Josephine Weinlich, que va fundar a Viena la primera orquestra femenina d'Europa, així com el vals 'Arc de Sant Martí', de Florence Price.
Després del programa principal, el concert sempre acaba amb bisos: els músics desitgen col·lectivament un feliç Any Nou (Prosit Neujahr) i toquen el vals 'El Danubi Blau', de Johann Strauss fill, acabant amb la 'Marxa Radetzky', de Johann Strauss pare.
Els últims anys han estat convidats a dirigir aquest concert mestres com Georges Prêtre, Franz Welser-Möst, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Andris Nelsons, Riccardo Muti i Daniel Barenboim.