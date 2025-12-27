GIRONA 27 des. (EUROPA PRESS) -
La neu i la pluja a Catalunya afecta diverses carreteres aquest dissabte per la tarda, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
La neu obliga a tallar la GI-400 entre Alp i Toses, la GIV-4016 a Toses, la GI-400 i la pista asfaltada entre Toses i Alp.
A la N-260 entre Toses i Fontanals de Cerdanya cal circular amb cadenes i es restringeix el pas a vehicles pesants.
La BV-4024 està tallada al Coll de Pal per vent i neu; a la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses cal conduir amb cadenes; i la GIP-5129 està tallada entre Vilafant i Borrassà per inundacions.
El SCT ha demanat la ciutadania no desplaçar-se cap a la zona d'Alp-Toses i, si és imprescindible, dur cadenes en el cotxe.