Publicat 15/02/2026 12:22

La neu manté tallades tres carreteres al Pirineu català aquest diumenge

Archivo - Port de muntanya La Collada de Toses durant el temporal de neu a Girona, a 28 de desembre de 2025, a Girona, Catalunya (Espanya)
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La neu manté tallades tres carreteres del Pirineus català aquest diumenge: la C-28 al seu pas pel Port de la Bonaigua (Lleida), on hi ha risc d'allaus; la BV-4031 al Coll de la Creueta (Barcelona), i la BV-4024 al Coll de Pal (Barcelona).

Així n'ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació en 'X' recollit per Europa Press, en el qual també informen que és necessari l'ús de cadenes a la C-142b per accedir al Pla de Beret (Lleida).

D'altra banda, a causa de les ratxes de vent es manté la prohibició de circulació de camions de més de 7,5 tones a tota l'AP-7 entre l'Arboç i Ulldecona (Tarragona).

Contador

Contingut patrocinat