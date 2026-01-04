La neu a Catalunya pot afectar carreteres sobretot del centre i l'oest

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 4 gen. (EUROPA PRESS) -
La neu que pot caure a Catalunya des d'última hora d'aquest diumenge pot afectar carreteres catalanes sobretot del centre i l'oest, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Les "potencialment afectades" són l'Eix Pirinenc/N-260, l'Eix Prepirinenc/C-26, l'eix C-25/A-2; les vies perpendiculars (C-17, C-16, C-14, C-13, C-1412), i la xarxa secundària d'aquestes zones.
A més Trànsit demana "màxima precaució" per gel en la carretera des d'aquest dilluns.