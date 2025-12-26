La neu a Catalunya afecta especialment carreteres de Lleida (13), Girona (3) i Barcelona (2)

LLEIDA 26 des. (EUROPA PRESS) -
Les carreteres més afectades per la neu a Catalunya aquest divendres a migdia són 13 de Lleida, 3 de Girona i 2 de Barcelona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Les més afectades a Lleida són la N-260 de Vilamur a Ribera d'Urgellet (amb restricció de vehicles de 3a categoria i necessitat de cadenes) i la C-28 al Port de la Bonaigua (cadenes).
A Girona són la GIP-5129 a Borrassà (tallada per inundacions) i la N-260 de Planoles a Urtx (cadenes); i a Barcelona, la BV-4024 a Coll de Pal (tallada).