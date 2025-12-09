Netflix incorpora al seu catàleg 83 títols nous doblats al català

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Netflix ha incorporat en l'última setmana al seu catàleg 83 doblatges en català, amb un total de 160 títols en aquesta llengua.
Les incorporacions són fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat, 3Cat i les distribuïdores cinematogràfiques, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimarts.
S'han afegit 68 doblatges de Warner Bros; 7 de Vértigo Films; 5 d'Universal Pictures; 2 d'A Contracorriente Films, i 1 de Studio Canal, la majoria produïts per 3Cat.
Entre les novetats s'inclouen la saga d''El senyor dels anells', 'El cavaller fosc', 'Ocean's eleven', 'L'expedient Warren', 'El gran Gatsby', 'Retorn al futur' i 'Els ponts de Madison', entre d'altres.
Així mateix, també suma doblatges de títols infantils com 'Charlie i la fàbrica de xocolata', 'Looney Tunes: de nou en acció', 'Polar express' i 'La núvia cadàver', i films d'animació japonesa de l'estudi Ghibli com 'El meu veí Totoro' i 'El castell al cel'.