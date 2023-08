Neixen les primeres tortugues al niu de Malgrat de Mar (Barcelona)

BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (Cram) ha explicat que la matinada d'aquest dimarts han començat a néixer les primeres tortugues del niu de Malgrat de Mar (Barcelona).

En un comunicat, han detallat que, dels 90 ous que hi havia dins el niu, 20 tortugues han sortit ja "de manera natural": vuit han anat directes al mar i 12 han estat traslladades a les instal·lacions del Cram per formar part del projecte d'Head-Starting, on seran criades en captivitat temporal fins que aconsegueixin un pes i una mesura òptima per a la seva reintroducció al medi natural.

La intenció del projecte de Head-Starting és afavorir la supervivència de l'espècie i contribuir a estudiar "aquests fets tan insòlits i cada vegada més freqüents a les costes".