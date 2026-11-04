Neixen 5 cadells de llop a Catalunya

GIRONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Interior de la Generalitat, a través del cos d'Agents Rurals, ha confirmat el naixement de 5 cadells de llop a Catalunya, de la mateixa parella de l'Alt Empordà i la Garrotxa (Girona) que el 2025 ja va tenir els 3 primers nascuts en territori català en més de 100 anys.
Actualment, el grup està format pels dos adults, dos subadults nascuts l'any passat i els cinc cadells d'enguany, ha informat aquest dimecres la Generalitat en un comunicat.
Un dels joves ja fa uns dies que no es detecta, per la qual cosa pot ser que hagi començat la etapa d'emancipació o també podria haver desaparegut: els altres dos joves que encara estan amb la llopada ja estan identificats com un mascle i una femella.
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està acabant d'ultimar el Pla de recuperació de l'espècie, com marca la normativa vigent, per protegir-la, amenaçada en perill d'extinció.
El document s'acabarà de treballar amb tots els agents interessats en sessions de treball dins la Taula del Llop, òrgan de concertació i diàleg sobre la gestió de l'espècie, i la previsió és que el pla es pugui sotmetre a informació pública a principis de l'any vinent.