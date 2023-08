Neixen 78 tortugues marines en un niu al Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

78 tortugues marines han nascut aquest dijous a la nit en un niu de 90 ous a la platja de Coma-Ruga del Vendrell (Tarragona), informa la Fundació Cram en un comunicat d'aquest divendres.

Un total de 48 tortugues han sortit de manera natural durant quatre dies i en l'exhumació s'ha pogut donar assistència a 29: 16 que havien fet eclosió però no podien sortir per si soles del niu i 14 que estaven encara fent eclosió i que romandran uns dies al Cram per acabar de desenvolupar-se.

Durant l'exhumació també s'han trobat sis ous que no han tirat endavant i, quant a la incubació artificial, han començat a néixer les primeres 13 tortugues dels 29 ous que van ser traslladats a les incubadores.

A l'espera dels naixements de la incubació artificial, un total de 12 tortugues del niu formaran part del projecte Head-Starting, on seran criades en captivitat temporal a les instal·lacions del Cram fins que aconsegueixin pes i grandària òptima per a la seva reintroducció al medi natural, informa la Fundació en el mateix comunicat.

L'estació d'incubació autònoma s'ha desenvolupat gràcies al programa Santander for the Seas de Fundación Banco Santander i en l'operatiu han participat tècnics de la conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Centri Tecnològic BETA, la Fundació Cram, tècnics de l'Ajuntament del Vendrell i voluntaris de l'organització Geven.