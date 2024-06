Neix el projecte editorial i audiovisual Abacus Futur, que inclourà Grup Enciclopèdia

Jaume Roures serà el president del projecte

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La cooperativa Abacus i el productor Jaume Roures han presentat el projecte editorial i audiovisual Abacus Futur, que inclourà una quinzena de segells entre els quals figuren els literaris de Grup Enciclopèdia, i també projectes audiovisuals, de pòdcast i exposicions.

En una roda de premsa, el director general d'Abacus, Oriol Soler, ha remarcat que el projecte, per al qual es va tancar dimarts l'acord, va més enllà de l'editorial, sinó que és multimèdia, i ha dit que, si bé la idea parteix de la compra conjunta dels segells de Grup Enciclopèdia, té "un perímetre més ampli".

Primer es posarà en marxa el grup editorial Abacus Futur, resultat de la integració dels segells Ara Llibres, Amsterdam, La Casa dels Clàssics-Bernat Metge i Inuk --d'Abacus Editorial--; Univers, La Galera, Elastic Books, Rata, Ediciones Invisibles, Bridge i Catedral --d'Enciclopèdia--; Viena Edicions, i Navona i Arcàdia --de Suma Llibres--,

El projecte editorial del nou grup, que tindrà Xavier Mallafré com a director general i Ernest Folch com a director editorial, comptarà amb editors com Ester Pujol, Joan Carles Girbés, Isabel Monsó, Enric Viladot, Blanca Pujals, Montse Ingla, Antoni Munné, Pema Maymó, Raül Garrigassait i Estefanía Martín.

La suma de les editorials que formen part d'Abacus Futur van acumular el 2023 més de mig milió d'exemplars venuts, més de 300 novetats publicades i un catàleg de més de 5.000 referències actives.

"ÚTIL" A LA CULTURA CATALANA

Soler ha remarcat que el projecte neix amb la vocació de ser "útil" per a la cultura catalana, i també ser un punt de trobada al qual puguin venir altres projectes editorials i talent audiovisual, amb la voluntat d'esdevenir un bressol de projectes.

Ha remarcat que en l'àmbit audiovisual, les indústries cada vegada són més grans i competitives, i que la cultura catalana té "menys condicions per competir", per la qual cosa aposten per fer un projecte gran i propi.

PROJECTE AMBICIÓS

Qui serà president d'Abacus Futur, Jaume Roures, que s'hi incorporarà quan acabi els seus compromisos audiovisuals actuals, ha remarcat que els que treballen en la cultura tenen una "responsabilitat social de proporcionar a la gent eines", i ha apostat per fer uns continguts audiovisuals que tinguin respecte pel públic.

Roures ha remarcat que el punt de partida és la llengua catalana, però que no es renuncia al castellà o a altres llengües, i ha remarcat que el grup "posa les bases per fer coses ambicioses".

Soler ha defensat que l'audiovisual català requereix "empreses amb més musculatura" i capacitat de fer grans projectes.

El nou grup tindrà la seu al Peu de la Creu, a Barcelona, en un edifici que anteriorment havia acollit Grup 62 i el Memorial Democràtic i que ara començarà les obres amb la intenció que estiguin enllestides al gener.