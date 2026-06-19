Neix el Premi de Pensament de l'IEC d'obres que aportin "idees innovadores" i obrin debat

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha impulsat el Premi de Pensament, un guardó que reconeixerà una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior, que aporti "idees innovadores" i obri nous espais de debat amb una perspectiva de futur sobre reptes del present.
Integrat en la Nit de les Lletres Catalanes (IEC), el premi neix amb la voluntat de "reforçar el català com a llengua de creació de pensament contemporani", informa l'IEC en un comunicat d'aquest divendres.
Per a l'edició del 2027, el premi comptarà amb una dotació de 15.000 euros; les obres candidates poden ser proposades per membres de diferents seccions de l'IEC i editorials catalanes; i a l'estiu es publicaran les bases.