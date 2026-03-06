Neix la Fundació Feltrinelli Anagrama, dedicada al "pensament, cultura i debat"

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
La Fundació Feltrinelli Anagrama ha nascut com un projecte independent dedicat al "pensament crític, la cultura i el debat públic" i a la defensa activa de la democràcia des de la cultura, ha informat Anagrama en un comunicat d'aquest divendres.
Reivindica el paper del llibre i dels oficis de l'edició i desenvoluparà projectes editorials, programes de formació, investigació i diàleg per enfortir l'esfera pública, promoure el pluralisme i acompanyar les noves generacions de professionals del pensament i l'edició, "amb una clara vocació iberoamericana".
Es presentarà públicament el 17 de març al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb una conversa inaugural entre la filòsofa i politòloga Lea Ypi i el pensador Josep Ramoneda, amb el títol 'Desigualtat i ciutadania'.