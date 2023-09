Neix el Cruïlla Comèdia, el primer festival d''stand-up comedy' en català

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

La primera edició del Cruïlla Comèdia, el primer festival d''stand-up comedy' en català, se celebrarà del 2 al 4 de novembre al barri barceloní del Poblenou i comptarà amb especials de Marc Sarrats, Òscar Andreu, Oye Sherman i Joel Díaz, informa en un comunicat aquest dijous.

El festival, dirigit pel guionista Oriol de Balanzó i els còmics Irene Minovas i Manel Vidal com a directors artístics, comptarà amb especials d'una hora, rondes de còmics i micròfons oberts per a humoristes novells i també consolidats.

El Casino l'Aliança i el Centre Moral i Cultural acolliran el gruix de la programació de la primera edició del festival, tot i que també hi haurà micros oberts a diferents bars del barri.

El final de la gira 'Alta Flipamenta' de Marc Sarrats, el debut d'Òscar Andreu amb 'Crida als ocells de colors llampants', la primera hora de monòleg d'Oye Sherman i el 'roast' a Joel Díaz, amb convidats i dret a rèplica, són els especials de la primera edició del festival.

A més a més, hi haurà rondes de monòlegs conduïts per un còmic que presentarà tres espectacles de 20 minuts i diversos bars del barri tindran micros oberts per "descobrir noves veus o observar com proven text les figures prestigioses".

"Per primera vegada, la comèdia surt del Festival Cruïlla d'estiu per endinsar-se en els locals més emblemàtics del barri del Poblenou, que rebrà amb els braços oberts tot aquell que es vulgui iniciar en el món de la comèdia com a públic o com a humorista", ha reivindicat l'organització.