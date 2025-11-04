Neix el Correllengua Agermanat per reivindicar el català als territoris que el parlen

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El Correllengua Agermanat, que se celebrarà del 19 d'abril al 5 de maig del 2026 i s'ha presentat de manera simultània a Barcelona, València i Palma, ha nascut com una iniciativa cultural i esportiva que reivindicarà el català als territoris de parla catalana.
En un comunicat d'aquest dimarts, s'informa que la intenció és "promocionar un projecte comú al voltant de la llengua" i amb la intenció de superar les fronteres administratives entre els diferents territoris de llengua catalana.
La iniciativa pretén fomentar l'ús social del català i reivindicar "la unitat a tot el domini lingüístic" i combinarà una cursa no competitiva amb activitats lúdiques, culturals i populars.
Recorrerà 17 etapes i més de 1.1500 quilòmetres, unint "simbòlicament" el sud de França, Catalunya, la Comunitat Valenciana, les illes Balears i l'Alguer (Itàlia), i la sortida serà a Prada (França) i passarà per Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Palma, Maó i l'Alguer.
L'organització compta amb la col·laboració de més de 100 entitats municipals i recorda que el Correllengua va néixer a Mallorca el 1995, impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua.