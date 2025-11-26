Neix CataLANDance per impulsar la internacionalització de la dansa contemporània catalana

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha inaugurat aquest dimecres la primera edició de CataLANDance a Terrassa (Barcelona), un esdeveniment que desplegarà fins al 29 de novembre activitats dirigides a professionals internacionals del món de la dansa contemporània, així com artistes, gestors culturals, responsables de festivals i centres de creació de Catalunya.
L'objectiu de la plataforma, impulsada pel Departament i l'Ajuntament de Terrassa, és oferir una mirada àmplia i representativa de la dansa catalana actual, a través de presentacions, trobades i espais de debat per promoure col·laboracions i impulsar la presència d'artistes i companyies catalanes en l'exterior, informa en un comunicat aquest dimecres.
Hernández ha destacat que CataLANDance és "sobretot una plataforma per aconseguir connectar als professionals de la dansa de Catalunya amb professionals internacionals" i ha subratllat la voluntat que Catalunya participi en els debats actuals en aquest àmbit.
Els 209 professionals acreditats per a l'esdeveniment podran participar en els 'open studios', sessions en què artistes com Núria Guiu, Lasadcim i Vero Cendoya, entre altres, oferiran els seus processos de creació, i també amb 'meeting points' i taules rodones sobre els reptes actuals del sector i les noves formes de producció, entre altres temes.
A més, el programa inclou la participació d'artistes convidats d'altres territoris com la Comunitat Valenciana, Andalusia o Bèlgica i l'estrena de l'última producció de Wim Vandekeybus.
PECES DIRIGIDES Al PÚBLIC
D'altra banda, també s'inclou una selecció de peces dirigides al públic general, tant de companyies i artistes emergents com de projectes consolidats, amb la participació, entre altres, de la Companyia Marc Fernández, amb la seva obra 'Aleta' o la companyia GN/MC (Guy Nader i María Campos), que presenten l'obra 'Natural Order of Things'.
CataLANDance té una periodicitat biennal i ha estat impulsat pel Departament de Cultura, a través de l'ICEC i la marca d'internacionalització Catalan Arts i l'Ajuntament de Terrassa, amb el suport de la Diputació de Barcelona.