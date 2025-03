Navarro (DGT) sobre el carnet als 17 anys: "És més important fer-ho bé que fer-ho ràpid"

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

El director general de Trànsit, Pere Navarro, s'ha referit aquest dimecres al pla de la UE per expedir permisos a conductors de 17 anys acompanyats, sobre el qual ha assegurat que "és més important fer-ho bé que fer-ho ràpid"

"No tenim cap pressa", ha afirmat en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press, en la qual ha optat pel model francès de conducció acompanyada, pel qual els conductors aproven un permís teòric i realitzen un mínim de pràctiques als 17 i als 18 se sotmeten a una petita prova de comprovació.

També ha assenyalat que el pla de la Unió ha estat impulsat principalment per la manca de conductors professionals al nord d'Europa, una necessitat que, al seu judici, no té Espanya.

De fet, ha assenyalat que si bé el permís de conduir als 17 i la implantació d'un carnet digital europeu s'hauran d'aplicar abans de 2030, la reducció de l'edat mínima per treure's el carnet de camió és una mesura opcional, la qual ha rebutjat.

"A Espanya no tindrem conductors de camions de 17 anys, per molt que sigui conducció acompanyada. És un tema dels països nòrdics, però com és voluntari, aquí ja els hem dit que no estem d'acord", ha sostingut Navarro.