La Nau Ivanow de Barcelona impulsa un nou programa de residències d'arts vives

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La Nau Ivanow de Barcelona ha impulsat un nou programa de residències que posa la recerca i els processos al centre de la creació d'arts vives, entès com "un procés viu, obert i indissociable del pensament crític i la recerca".
Aquest nou marc s'inscriu en un moment significatiu per a l'equip, coincidint amb els 15 anys del programa de residències, 15 anys formant part de la Xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona i 20 anys de gestió de la Fundació Sagrera, informa aquest dimarts en un comunicat.
Aquesta nova etapa es planteja després d'un període de revisió i actualització del model, amb la voluntat de generar condicions "més sostenibles, situades i coherents amb els reptes del context contemporani".
El nou programa s'adreça a creadors, companyies, investigadors i professionals de la gestió cultural vinculats a les arts vives i està pensat per acollir processos en diferents estats de desenvolupament.
Es posen en marxa 7 modalitats de residències que aposten per garantir temps i espais per a la recerca sense pressió de producció, afavorint el risc, l'assaig i els processos no lineals.