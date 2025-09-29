La Nau Ivanow de Barcelona ajorna la seva convocatòria de companyies residents per repensar el programa

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La Nau Ivanow de Barcelona, espai de residències d'arts escèniques, ha decidit ajornar sense data definida la publicació de la seva convocatòria anual de companyies residents i ha iniciat un període de reflexió per replantejar el programa.
"Després de més de 10 anys de trajectòria --amb la participació de 21 companyies i una inversió superior als 450.000 euros-- creiem que és el moment d'aturar-nos i repensar el programa a fons", informa aquest dilluns l'espai en un comunicat.
Ha afirmat que volen oferir un millor servei i adaptar-se "a les necessitats reals d'un sector tan precari i inestable", per la qual cosa aprofitaran aquest període de reflexió per revisar no només aquest programa, sinó altres projectes d'acompanyament que impulsen.