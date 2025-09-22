Nathy Peluso tancarà la gira 'Grasa' amb concerts a Barcelona i Madrid

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'artista Nathy Peluso tancarà la gira mundial 'Grasa' amb un concert el 14 de febrer del 2026 al Palau Sant Jordi de Barcelona i un altre el 17 al Movistar Arena de Madrid, informa Live Nation en un comunicat d'aquest dilluns.
Amb 'Grasa', el seu últim treball, explora la influència de la salsa novaiorquesa, el cinema de gàngsters i referents contemporanis com Dev Hynes o Kendrick Lamar; i ha estat reconegut amb tres Latin Grammys 2024, entre els quals el de millor cançó rap i millor àlbum de música alternativa
Els concerts a Madrid i Barcelona seran les últimes actuacions d'aquesta gira, que ja suma més de 40 concerts arreu del món, i la venda d'entrades començarà aquest dijous 25 de setembre.