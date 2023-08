Natàlia Garriga preveu aprovar la llei de drets culturals entre desembre i gener de 2024

Confia que el Catalunya Media City "abans del 2030 ja pugui tenir una vida"



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, preveu que el Govern aprovi la llei de drets culturals entre desembre d'aquest any i gener de 2024 per garantir un accés a la cultura "absolutament universal", una iniciativa legislativa de la qual actualment s'està redactant el primer esborrany.

En una entrevista d'Europa Press, Garriga ha defensat que la llei de drets culturals és una iniciativa innovadora, similar a les aprovades a Navarra i Canàries però que anirà "un pas més enllà", ja que no només declararà els drets culturals de les persones, sinó que també els garantirà establint una normativa perquè puguin realitzar-se.

Aquesta iniciativa --que després del seu pas pel Govern serà debatuda al Parlament-- també aprofundirà en els drets laborals dels professionals de la cultura i el seu finançament, dins del "petit" àmbit de competència de la Generalitat en aquesta qüestió, i la consellera ha expressat el seu optimisme sobre aquesta llei, que veu necessària per defensar la cultura, que ha erigit com a quarta pota de l'Estat del Benestar.

Aquesta llei s'emmarca en la voluntat de la Conselleria de Cultura de crear un sistema cultural de referència, que per Garriga també passa per aconseguir el 2% del Pressupost de la Generalitat, així com per integrar les arts a l'educació, per atendre la cultura dels "marges", les noves tendències, el talent emergent i jove i els nous hàbits de consum cultural.

PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA

Sobre el Pacte Nacional per la Llengua, que va recollir més de 300 propostes en la seva fase participativa --que va finalitzar al setembre de 2022 i es va procedir a l'anàlisi de les propostes--, ha destacat que compta amb el 80% del suport del Parlament, "un petit tresor", i confia en avançar en la seva elaboració al setembre després de les aturades per les eleccions municipals i generals.

La consellera ha reivindicat el "moment molt dolç" en el que es troba el sector audiovisual català així com l'aposta del seu departament pel doblatge en català --amb pel·lícules doblades en català que han passat d'ocupar el 2-3% de la cartellera al 7-8%--, tot i que ha afirmat que les sales de cinema no s'han recuperat totalment de l'impacte de la pandèmia.

Pel que fa al teatre, ha celebrat que la temporada ha culminat amb "xifres rècord" de públic malgrat un inici amb xifres més baixes que les prèvies a la pandèmia, i també ha destacat el bon moment que viu la música a Catalunya, que acull més de 400 festivals a l'any i que compta amb molt talent emergent, tot que afirma que hi ha professions de l'àmbit que estan precaritzades.

CATALUNYA MEDIA CITY I BIBLIOTECA DE BARCELONA

Per a ella, el futur Catalunya Media City, dins del 'hub' digital, audiovisual i del videojoc que se situarà a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i que el Govern preveu finalitzar abans de 2030 amb una inversió de 450 milions d'euros, suposa la reconversió de l'àrea metropolitana "més important a nivell urbanístic però també social", destacant que compta amb la implicació de tots els nivells de l'administració i de diverses universitats.

Ha indicat que la Generalitat està realitzant els tràmits per iniciar la rehabilitació de l'espai, un procés que espera que es resolgui abans de finals d'any per poder així iniciar les obres al més aviat possible i veure els primers resultats el 2027: "Estem treballant en moltes coses alhora perquè realment volem que no s'eternitzi, que sigui un espai que realment abans de 2030 ja pugui tenir una vida".

Ha celebrat que s'hagi desencallat el projecte de la futura Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona, que se situarà al costat de l'Estació de França i compta amb una inversió de 55 milions amb l'objectiu d'acabar-la el 2027, i ha assegurat que la seva Conselleria estarà preparada "per quan calgui agafar les claus i assumir les responsabilitats".

MINISTERI DE CULTURA I AJUNTAMENT DE BARCELONA

Sobre la relació amb el Ministeri de Cultura, ha considerat que podrien aportar més als equipaments de Catalunya en els que està present --"ja que estan, que apostessin més"-- i, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, ha destacat la col·laboració entre institucions així com la seva voluntat que així segueixi sent amb el nou govern de Jaume Collboni.

"Hem de ser conscients que Barcelona ocupa una part molt important dins la cultura de Catalunya", ha dit la titular de Cultura, quelcom que requereix que Ajuntament i Generalitat es coordinin amb naturalitat, ha dit, malgrat estar governades per partits diferents.

Precisament Ministeri, Generalitat i Ajuntament hauran de "posar-se d'acord" en l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) quan tinguin un pressupost definitiu adjudicat, un projecte que comptarà amb l'assessorament de l'exdirector del Museo Reina Sofia de Madrid, Manuel Borja-Villel, un fitxatge que Garriga considera un luxe, però ha insistit que qui liderarà el projecte serà el director de l'equipament, Pepe Serra.