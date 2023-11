Natàlia Garriga: Catalunya i Mèxic "tenen molt camí per recórrer plegats" en l'àmbit cultural

42 editorials catalanes participen en la 37a Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic)

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha afirmat que Catalunya i Mèxic "encara tenen molt camí per recórrer plegats" en l'àmbit cultural i ha apostat per estrényer les relacions culturals entre tots dos països.

Ho ha dit aquest dimarts en la seva visita a la 37a Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), on Catalunya té un estand institucional, organitzat per l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), per "oferir una imatge conjunta del sector editorial català", ha informat el departament en un comunicat.

Garriga ha afirmat que la presència del Govern en la FIL és per donar suport al sector editorial i enfortir les relacions culturals de Catalunya amb Mèxic "a diferents nivells", i també ha apuntat que la literatura és un exemple de sector amb futur.

"Encara hi ha moltes veus i obres de la literatura catalana, clàssiques i actuals, que hem de donar a conèixer. Volem traduir-les i portar-les a les llibreries mexicanes. La FIL sempre és sinònim d'intercanvi cultural i amplitud de mires", ha afegit.

Garriga ha ofert un còctel de benvinguda a l'estand, que ha comptat amb la presència de la directora de la FIL, Marisol Schulz, a més d'editors i representants de diverses institucions, i també hi han participat el director de l'Icec, Edgar Garcia; el delegat del Govern a Mèxic i Amèrica central, Lleïr Daban, i el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis.

PARTICIPACIÓ CATALANA

Enguany hi han participat 42 editorials catalanes, com A Buen Paso, Acali, Blume Editorial, Cinco Tintas, Cometa Roja Books, Coco Books, Ediciones El Transbordador, Ediciones LU, Ediciones Obelisco, Edigol Ediciones, Editorial Casals, Editorial Flamboyant, Editorial GG, Editorial Juventud i Editorial Reverté, entre d'altres.

D'altra banda, en aquesta edició de la FIL hi participen il·lustradors i autors de Catalunya i les Balears com Gusti, Anna Llenas, Albert Asensio, Petra Pericàs, Jordi Sierra i Fabra i Care Santos, tots "protagonistes de diverses activitats" programades en la fira.

A més a més, el convidat d'honor d'aquesta FIL és la Unió Europea, i en aquest marc l'Institut Ramon Llull (IRL) hi participarà a través de la Xarxa Europea de Suport a la Traducció - Enlit (European Network for LiteraryTranslation) amb sessions per difondre els programes d'ajuts a la traducció de diferents països de la UE.