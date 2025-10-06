Natalia Castro Picón guanya el 53è Premi Anagrama d'Assaig per 'La fiesta del fin del mundo'

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La professora i investigadora de cultura espanyola moderna i contemporània Natalia Castro Picón ha guanyat el 53è Premi Anagrama d'Assaig, dotat amb 10.000 euros, per 'La fiesta del fin del mundo', una anàlisi de l'imaginari apocalíptic a Espanya durant la crisi del 2008 i la pandèmia del 2020.
El premi, anunciat aquest dilluns, ha rebut 170 originals procedents de 16 països --dels quals 6 van passar a la final-- i ha comptat amb un jurat integrat per Jordi Garcia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra i les editores Silvia Sesé i Isabel Obiols.
L'autora repassa a 'La fiesta del fin del mundo' el timbre apocalíptic que l'art i la literatura han projectat sobre les crisis de les últimes dues dècades a Espanya, allunyant-se de les tesis col·lapsistes i reivindicant la condició política de la imaginació i la recuperació de l'apocalipsi com una "poètica d'ambició revolucionària".
Castro Picón (Menorca, 1989) és professora i investigadora de cultura espanyola moderna i contemporània a la universitat de Princeton (EUA), llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Complutense de Madrid i doctora per la Universitat de la Ciutat de Nova York (EUA).
També ha publicat els poemaris 'La intermitencia de los faros' (Canalla Ediciones, 2013) i 'La misma piedra' (Baile del Sol, 2016), i 'La fiesta del fin del mundo' és el seu primer assaig.