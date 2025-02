Najat El Hachmi publica la seva primera novel·la juvenil 'Els secrets de la Nur'

Aborda temes com el gènere, la identitat i la diferència de classes des d'una mirada infantil

L'escriptora Najat El Hachmi ha publicat 'Els secrets de la Nur' (Estrella Polar), la seva primera novel·la adreçada al públic juvenil, en la qual aborda el pas de la infància a l'adolescència a través de la mirada de la Nur, una nena de 12 anys filla d'immigrants.

"És el llibre més difícil que he escrit mai, parlar d'una cosa molt complexa de manera senzilla és el més complicat que hi ha", ha afirmat aquest dimecres en una trobada amb periodistes.

La història és narrada en primera persona per la Nur, una nena de 12 anys que comença a descobrir la realitat del món i reflexiona sobre temes complexos de la vida com el racisme, la desigualtat entre dones i homes i la diferència de classes, sempre des d'una mirada infantil.

IDENTITAT I DIFERÈNCIES SOCIALS

El Hachmi --que va néixer al Marroc el 1979 i es va traslladar a Vic (Barcelona) als vuit anys-- ha destacat que quan se li va presentar l'oportunitat d'escriure aquesta novel·la, la seva filla era molt petita i que ara, en el moment de la publicació, té la mateixa edat que la protagonista: "Ara em pregunta coses que també es planteja la Nur".

L'autora ha destacat que la novel·la tracta el sentiment de no ser reconeguda en la societat: "Els qui vam néixer fora i ho patim, i la de nenes com la Nur, que han estat aquí tota la vida, senten que no les reconeixen com a catalanes".

La protagonista també reflexiona sobre les classes socials, ja que rep una beca per estudiar en una escola d'un barri benestant, la qual cosa la porta a prendre consciència de les diferències econòmiques.

UN REPTE LITERARI

El Hachmi ha reconegut que escriure per a un públic jove li ha suposat un gran repte: "Els lectors juvenils no són fàcils, llegeixen molt però també són exigents; escriure per a ells és una gran responsabilitat, perquè de nosaltres depèn que continuïn sent lectors o ho deixin de ser".

A més, ha volgut destacar un element clau en la seva història com el fet que la protagonista vulgui ser escriptora, i ha defensat la importància de fomentar l'escriptura entre els joves i també de tenir protagonistes "que no vulguin ser influencers o futbolistes".

L'autora ha explicat que la seva experiència visitant escoles i instituts ha influït en la novel·la, ja que ha pogut veure de primera mà les inquietuds dels joves sobre identitat, gènere i desigualtat, uns debats que li han ajudat a plasmar com els nens perceben la realitat amb una mirada infantil.

Amb aquesta novel·la, l'autora obre un nou camí en la seva trajectòria literària, marcada per obres com 'Jo també sóc catalana' (2004) i la novel·la per la qual va obtenir el Premi Ramon Llull 'L'últim patriarca' (2008), amb les quals ha reflexionat sobre temes com la identitat, el feminisme i la integració.