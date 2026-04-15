El nadó maltractat presumptament pels seus pares surt de l'hospital amb una família d'acollida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El nadó de 6 setmanes presumptament maltractat pels seus pares ha rebut l'alta aquest dimecres de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on estava ingressat, per estar amb una família d'acollida, segons confirmen fonts hospitalàries i ha avançat 'El Periódico'.
El petit va ingressar a l'UCI al març després d'haver estat maltractat i abusat sexualment, suposadament pels seus pares, i finalment ha rebut l'alta aquest dimecres, tot i que la consellera de Salut, Olga Pané, va afirmar que "molt probablement" tindria seqüeles.
Els pares van ingressar en presó provisional el 20 de març acusats de presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual al seu fill; d'altra banda, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia) va assumir la tutela del menor.