Un nadó i un adult greus en dos accidents durant la revetlla a Catalunya

Fins a 32 detinguts per fets sobre la revetlla i 1.356 avisos registrats per Bombers

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Un nadó d'un mes va resultar ferit greu amb cremades per un petard a Palau-solità i Plegamans (Barcelona) i un adult també està greu en cremar-se una furgoneta a Castelló d'Empúries (Girona), en dos accidents durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya, informen els Bombers de la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.

El nadó va patir cremades de primer i segon grau al cap: els Bombers hi van acudir cap a les 22.00 de dilluns a l'avís d'un incendi de vegetació en un solar sense edificar del carrer Til·lers i van trobar la família afectada, després de la qual cosa es va activar el SEM i el van traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Després, cap a les 00.26 a Castelló d'Empúries (Girona), un home va patir cremades greus en un incendi que va cremar totalment una furgoneta: els Bombers el van trobar fora del vehicle, el SEM el va atendre i va ser traslladat també al Vall d'Hebron.

Destaquen a més dos serveis per incendis en habitatges amb sis ferits menys greus: un a Puigverd de Lleida (el SEM va atendre un home i tres dones, derivats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida) i Tortosa (Tarragona), on dues persones van inhalar fum i van ser traslladades pel SEM a l'Hospital Verge de la Cinta.

INCENDIS URBANS I DE VEGETACIÓ

Els Bombers de la Generalitat han atès 1.356 avisos vinculats a la revetlla entre les 20.00 de dilluns i les 08.00 d'aquest dimarts, i han treballat sobretot en incendis urbans i de vegetació.

Han rebut la majoria d'avisos a la franja entre les 22.00 de dilluns i les 02.00 de dimarts, sobretot a les comarques amb més densitat de població.

DETENCIONS I TRÀNSIT

Els Mossos d'Esquadra van detenir durant la nit 105 persones (32 relacionades amb la revetlla): 30 per presumptes delictes contra el patrimoni, set per lesions, dotze per violències de gènere i 56 per altres fets.

En el dispositiu de trànsit, van fer 2.243 lectures d'alcoholèmia durant la nit, 157 de les quals van resultar positives (disset d'aquestes, penals) i van realitzar 51 lectures de drogues, de les quals es va denunciar administrativament a 27 conductors.

No es va registrar cap víctima mortal de trànsit, encara que hi va haver 25 accidents amb un total d'un ferit greu i nou de lleus.

AGENTS RURALS

El dispositiu del Cos d'Agents Rurals per a la revetlla, que va comptar amb més de 450 efectius, es va desenvolupar del 21 al 24 de juny i va suposar 1.154 actuacions.

D'aquestes actuacions, 597 van ser inspeccions de fogueres i 47 controls sobre el llançament de petards i material pirotècnic.