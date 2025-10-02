Nadine Sierra i Ludovic Tézier actuaran al Liceu el 2026

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La soprano nord-americana Nadine Sierra i el baríton francès Ludovic Tézier oferiran un recital el 18 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que es programa després de la cancel·lació del concert de la soprano Renée Fleming previst el 12 de desembre.
Fleming ha lamentat haver de suspendre la seva gira europea a causa d'una operació al genoll programada durant aquest període i que comporta diverses setmanes de recuperació, ha informat el Liceu aquest dijous en un comunicat.
Les entrades adquirides per al concert de Fleming seran vàlides per al de Sierra i Tézier, que estaran acompanyats al piano per Véronique Werklé, amb un programa que recorrerà àries i duets des del 'bel canto' a Giuseppe Verdi.