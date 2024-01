Nadal creu que Puigdemont està ancorat en el 2017: "L'exili té aquestes coses"

Confia que la futura llei d'universitats donarà "més recursos" i flexibilitat als centres catalans



BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha defensat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està ancorat en el 2017: "L'exili té aquestes coses, perquè cada dia passen coses aquí".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li pels acords d'ERC i Junts amb el PSOE per a la investidura i ha opinat que "per fer el que fa Junts, no calia destrossar Convergència".

Així mateix, ha sostingut que "en intentar escometre ERC, ha tornat a les essències del 'peix al cove' sense solució de continuïtat" als que considera els grans discursos sobre Catalunya, en les seves paraules.

LLEI DE CIÈNCIA I UNIVERSITATS

Sobre la futura llei d'universitats, Nadal ha assenyalat que confia que tindrà continuïtat i permetrà que tots els centres de Catalunya "rebin més recursos, i els puguin aplicar d'una manera més flexible", un fet revolucionari, al seu parer.

També ha defensat que l'ocupació dels alumnes de grau, màster i doctorat a Catalunya és pràcticament plena: "95%, la gent troba feina i en troba, en part, aquí, possiblement no ben pagada o amb possibilitat d'anar a l'estranger".