Nadal aposta perquè les noves PAU s'apliquin en dos anys "un cop se sàpiga com han de ser"

Vol "reconstruir" l'acord al voltant de les PAP per als graus d'Educació



BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha apostat perquè les noves proves d'accés a la universitat (PAU) es comencin a implementar en dos anys "un cop se sàpiga com han de ser", després que el Govern central ha paralitzat el reial decret perquè s'apliquin arran de la convocatòria de les eleccions generals.

En una entrevista d'Europa Press, ha demanat aquest període de dos anys quan es coneguin els continguts i el tipus de preguntes per començar a formar els estudiants que comencen primer de Batxillerat d'acord amb les noves PAU.

"Als que fan segon se'ls continuarien aplicant les velles PAU i als de primer, si hi ha unes noves PAU perquè és un decret que ha quedat en suspens, farien les noves", ha assenyalat.

Nadal ha dit que això hauria de fer retardar l'inici de la implementació de les noves PAU al 2025 perquè "si no, seria un engany per a les escoles i els alumnes", i ha assegurat que no veu viable que es poguessin implantar el 2024.

Sobre les proves d'aptitud personal (PAP) per accedir als graus d'Educació, que aquest any van superar un 54% dels aspirants, ha afirmat que vol reconstruir un acord perquè totes les universitats catalanes la demanin.

Joaquim Nadal ha afirmat que les universitats públiques i dues de privades les demanen, però que altres privades no les demanen per l'accés als estudis: "La meva voluntat és reconstruir l'acord general i trobar una solució per a tot el sistema".

"PARALITZADA" LA PAP PER A MEDICINA

Preguntat pel projecte d'implementar una PAP per als estudiants de Medicina, un projecte en el qual es va començar a treballar el 2020 per assegurar el component humanístic en el perfil dels alumnes, ha assegurat que "de moment ha quedat paralitzat".

Nadal, sobre el pla de xoc per reduir el professorat associat en situació de precarietat, ha explicat que el curs s'iniciarà amb la contractació de 200 professors dins del pla de xoc anunciat pel Govern, que preveu crear 820 places de professor a temps complet en tres anys amb un pressupost de 65 milions d'euros.

El conseller ha assegurat que s'haurà de veure l'impacte que té el pla de xoc i, quan acabi, comprovar si els associats que hi ha ho són d'acord al principi de la llei o són docents que aspiren a ser professors a temps complet.

Joaquim Nadal no ha descartat que "amb tota probabilitat" s'hagi de repetir el programa un cop finalitzat aquest trienni, i ha subratllat que l'objectiu és aconseguir minimitzar el problema en una proporció raonable.

Nadal ha afirmat que el departament aprofitarà els avantatges que presenta la llei orgànica del sistema universitari (LOSU), com la no necessitat d'acreditació dels lectors.

LOSU

Pel que fa a la LOSU, ha afirmat que pot ser favorable si se n'aprofiten les "escletxes" o desfavorable si es desplega de manera contrària al seu esperit, i ha assenyalat que algun dels decrets aprovats pel ministre Joan Subirats han anat en la línia de desenvolupament favorable.

No obstant això, ha dit que s'ha de veure què passarà una vegada acabi la interinitat d'aquest període postelectoral i preinvestidura, i ha assenyalat que es nega a "contemplar la possibilitat que no hi hagi investidura".

Davant aquest escenari, ha assenyalat que s'haurà de produir necessàriament el manteniment, implementació i desplegament de la LOSU: "Ho dic només i exclusivament pensant en la vigència de la LOSU. No entro en cap consideració política sobre altres fons que haurien de permetre fer-ho possible".

Ha afirmat que hi havia un "compromís" del Ministeri d'Universitats de fer-se càrrec del cost més alt per a les universitats de la implementació de la LOSU, i ha esperat que seria un mínim raonable que el cost l'assumís el responsable de desplegar la llei.