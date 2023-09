Nadal afirma que el Govern invertirà a les universitats per "revertir l'efecte de les retallades"

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha afirmat que el Govern continuarà aportant recursos públics a les universitats catalanes per "revertir l'efecte de les retallades".

En la inauguració aquest dijous del curs 2023-2024 de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha assegurat que el Govern vol "corregir els desajustaments en les plantilles, l'envelliment i la proliferació excessiva i incontrolada durant anys de la figura dels associats", ha informat la Conselleria en un comunicat.

Nadal ha destacat que el sistema universitari de Catalunya "és un sistema d'excel·lència, d'altes prestacions, de molt prestigi i reconeixement internacional, de capacitat de captació de talent i de recursos competitius".

Ha reiterat el seu compromís de "treballar i batallar per aconseguir que el canvi de tendència que s'ha produït en el pressupost d'aquest any no s'aturi", i ha apostat per continuar-lo augmentant i que es consolidi.

Per la seva banda, el rector de la UAB, Javier Lafuente, ha destacat que la posada en marxa del pla de xoc per rejovenir plantilles i disminuir la precarietat "ha marcat un canvi significatiu respecte a les polítiques dels últims anys".