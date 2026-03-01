Els Mossos presentaran a l'MWC la 'Sala del Futur', nou model de coordinació policial

També exposaran una solució tecnològica per protegir als aeroports davant dels drons
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra presentaran en el Mobile World Congress 2026, que se celebra del dilluns al dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, la 'Sala del Futur', una nova sala de coordinació policial dissenyada per donar una resposta "més eficaç, àgil i tecnològica als nous reptes de seguretat i emergències".
La nova sala és més robusta i "plenament interconnectada" adaptant-se a un context global en el qual les emergències requereixen respostes ràpides, integrades i de gran capacitat tecnològica, informa el cos en un comunicat aquest diumenge.
Aquesta sala integra les capacitats presentades en la passada edició de l'MWC, com la Sala SICAM i afegeix un nou sistema per a la gestió cojunta dels mitjans aeris i marítims, reforçant la coordinació operativa entre unitats.
Un dels elements centrals és la gestió avançada d'imatges operatives, incorporant tecnologia per "absorbir, ordenar i analitzar intel·ligentment grans volums de dades visuals, millorant la capacitat de resposta en temps real".
TECNOLOGIA AVANÇADA
La 'Sala del Futur' es basa en arquitectures redundants i en la integració coherent de recursos terrestres, aeris, marítims i cibernètics per tal de garantir robustesa i continuïtat en situacions adverses.
Per "primera vegada" s'incorpora una eina específica per integrar informació procedent de l'àmbit digital i es presentarà un prototip desenvolupat internament que monitoriza en temps real incidents, alertes i continguts rellevants compartits en xarxes socials i altres plataformes.
PROTECCIÓ CONTRA DRONS EN AEROPORTS
A més, Mossos també estarà present en l'estand del 'Aeroport del futur', on es presentarà una solució tecnològica per protegir als aeroports davant del risc de vols de drones no autoritzats, el sistema Kuppel.
Aquest sistema ofereix una resposta integral basada en la detecció i la "neutralització selectiva" quan un dron pugui interferir de manera il·legal en un aeroport.