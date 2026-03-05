David Zorrakino - Europa Press
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra han valorat que el Pla director de seguretat amb motiu de la celebració del Mobile World Congress (MWC) ha permès el "normal desenvolupament" del congrés, i han destacat un descens del 49% dels delictes, un 65% en el cas dels furts.
Durant els quatre dies que ha durat l'MWC, s'han registrat un total de 30 fets delictius, un 49% menys que en l'edició anterior i la millor dada de les últimes cinc edicions, informa la policia catalana en un comunicat aquest dijous.
Entre els delictes detectats, a més de robatoris com el d'una càmera de fotos valorada en 4.000 euros i retornada a la seva propietària, també s'ha localitzat un dron que sobrevolava la zona aèria restringida i es va identificar a la persona que l'estava fent volar.