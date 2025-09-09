El musical 'Ànima' tornarà a Barcelona el febrer del 2026 al Teatre Tívoli

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El musical en català 'Ànima', estrenat al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) la temporada passada, tornarà a la cartellera de Barcelona a partir del febrer del 2026 al Teatre Tívoli amb una nova posada en escena.
L'espectacle, que es podrà veure a partir del 20 d'octubre i que vol reivindicar dones artistes invisibilitzades, comptarà amb edicions especials, incloent matinals de diumenge i sessions escolars, amb l'objectiu d'arribar a nous públics, informa aquest dimarts la Productora Vero Vero en un comunicat.
El musical va ser fruit d'un procés de creació de sis anys, va oferir 24 funcions al TNC amb una ocupació del 90% i va obtenir quatre guardons en els últims Premis de la Crítica de teatre.
El projecte va néixer amb la creació de la Productora Vero Vero, que impulsa el musical juntament amb El Terrat, Bitò i Marianna en Viu, i el repartiment compta amb intèrprets com Paula Malia, Diana Roig, Víctor G.Casademunt i Oriol Burés.
L'equip d''Ànima' ha assegurat que es tracta d'un espectacle que parla d'allò que ens fa humans, de la memòria i de la capacitat de transformació, i ha dit que actuar al Tívoli "és un pas natural i un repte apassionant".